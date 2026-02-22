  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Hadera, Izrael
$1,44M
10
ID: 33526
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o nowym, wysokiej klasy, niepracującym domu idealnym dla twojej rodziny? BH, tu jest! ✨ Dom z 6 pokoi (165 m2), ✨ Dom jako nowy - tylko 3 lata! ✨ Położony w bardzo popularnej i zielonej okolicy Brandeis, ciche i mieszkalne, ✨ Wysoka i wyrafinowana dekoracja, ✨ Żadnych sąsiadujących ścian, jak willa! ✨ Bardzo jasne, duże otwory i dobre wibracje ✨ Piękna biała kuchnia marki "Segal Kitchens" z barem, ✨ Wspaniały salon i jasna jadalnia, ✨ Piękna przestrzeń ogrodowa z dużym tarasem i drzewami owocowymi, ✨ Przestronny apartament rodzicielski z garderobą i pięknym widokiem! ✨ 2 łazienki i 3 toalety, ✨ Bezpieczny pokój, klimatyzacja i wiele dodatków, ✨ I prywatny parking! ✨ Idealna lokalizacja, bardzo poszukiwane: ciche, mieszkalne, w pobliżu dzielnicy Park i centrum miasta, ✨ Szkoły, przedszkola, synagoga i supermarket w pobliżu pieszo! ✨ Szybki dostęp do dróg 4, 6 i 9. ✨ To po prostu wymarzony dom! BZH, pozwól nam pomóc ci osiągnąć swój! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

