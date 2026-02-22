Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

BZH
Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno!
Jej aktywa:
- Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje,
- Bel budynek z kamienia, drewna i roślin,
- etap 4 / 6,
- Superb terace- Souccah około 30 m2, zwrócony na południowy wschód,
- Bardzo jasna przestrzeń mieszkalna z dużymi otworami i jasnym widokiem,
- Brak sąsiadującej ściany z sąsiadami - ekskluzywny budynek sklepowy!
- Apartament dla rodziców z łazienką,
- 2 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój,
- dodatkowy pokój asystenta (biuro, pokój gościnny, dodatkowy pokój),
- Zastępca Cave,
- Bardzo ładne lobby, dobrze utrzymany budynek,
- Niski ładunek!
- W prawo!
Doskonała lokalizacja: u podnóża budynku zielony park, w pobliżu wejścia do EcoPark, francuskojęzyczna społeczność "Hamad du Park, centrum handlowe, szkoły i drogi.
Wyjątkowa cena!! Przypadek szaleństwa dla mieszkań lub inwestycji!!
Cena: tylko 2,280,000 NIS! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy!
Kontakt:
Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera
Licencja zawodowa 313736