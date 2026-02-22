  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Hadera, Izrael
$714,780
10
ID: 33524
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno! Jej aktywa: - Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje, - Bel budynek z kamienia, drewna i roślin, - etap 4 / 6, - Superb terace- Souccah około 30 m2, zwrócony na południowy wschód, - Bardzo jasna przestrzeń mieszkalna z dużymi otworami i jasnym widokiem, - Brak sąsiadującej ściany z sąsiadami - ekskluzywny budynek sklepowy! - Apartament dla rodziców z łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój, - dodatkowy pokój asystenta (biuro, pokój gościnny, dodatkowy pokój), - Zastępca Cave, - Bardzo ładne lobby, dobrze utrzymany budynek, - Niski ładunek! - W prawo! Doskonała lokalizacja: u podnóża budynku zielony park, w pobliżu wejścia do EcoPark, francuskojęzyczna społeczność "Hamad du Park, centrum handlowe, szkoły i drogi. Wyjątkowa cena!! Przypadek szaleństwa dla mieszkań lub inwestycji!! Cena: tylko 2,280,000 NIS! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy! Kontakt: Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,55M
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$9,09M
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Izrael
od
$714,780
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Ładny domek dużo uroku znajduje się na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Renovee, duża kuchnia z centralnym lotem. przestronny salon z prawdziwą jadalnią. Dużo światła. Pod podłogą. parking i piękny ogród z basenem
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,11M
Luksusowy apartament na Starej Północy z widokiem na miasto i morze. 4.5 pokoje o powierzchni 168 m2 z 2 balkonem o powierzchni 48 m2 i 26 m2. Wspaniały prywatny taras na dachu o powierzchni 40 m2. 3 duże sypialnie i mniejszy. 3 łazienki. Nowy high-end budynek z windą i 2 prywatne miejsca pa…
Jerusalem, Izrael
od
$2,73M
