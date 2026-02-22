Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno! Jej aktywa: - Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje, - Bel budynek z kamienia, drewna i roślin, - etap 4 / 6, - Superb terace- Souccah około 30 m2, zwrócony na południowy wschód, - Bardzo jasna przestrzeń mieszkalna z dużymi otworami i jasnym widokiem, - Brak sąsiadującej ściany z sąsiadami - ekskluzywny budynek sklepowy! - Apartament dla rodziców z łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój, - dodatkowy pokój asystenta (biuro, pokój gościnny, dodatkowy pokój), - Zastępca Cave, - Bardzo ładne lobby, dobrze utrzymany budynek, - Niski ładunek! - W prawo! Doskonała lokalizacja: u podnóża budynku zielony park, w pobliżu wejścia do EcoPark, francuskojęzyczna społeczność "Hamad du Park, centrum handlowe, szkoły i drogi. Wyjątkowa cena!! Przypadek szaleństwa dla mieszkań lub inwestycji!! Cena: tylko 2,280,000 NIS! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy! Kontakt: Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736