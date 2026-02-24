Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui wyłącznie prezentuje wspaniały apartament 5-pokojowy, cichy i jasny w pięknym kamiennym budynku!
Charakterystyka:
- Duży odnowiony apartament o 5 pokojach o powierzchni 120 m2,
- Ładna kuchnia.
- Komfortowy salon z pięknym oknem zatoki,
- taras słoneczny o powierzchni 12 m2 skierowany na południowy wschód,
- Apartament dla rodziców, 3 dodatkowe pokoje, w tym jeden zabezpieczony,
- W sumie 2 łazienki, 2 toalety,
- Na czwartym piętrze, cicho na dziedzińcu,
- 2 windy,
- gazowy system podgrzewania wody,
- Niski ładunek!
- Miejsce parkingowe.
Luksusowy budynek, wyrafinowany, dobrze utrzymany, blisko nowego kompleksu sportowego Holmes, centrum handlowe, Ekopark i dróg 6 i 9.
W odległości spaceru od centrum handlowego, szkoły, przedszkola i Eco Park.
Doskonały projekt mieszkaniowy lub wynajem inwestycji! Niesamowita cena!
Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.