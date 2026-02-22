  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Dzielnica mieszkaniowa Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Hadera, Izrael
$648,945
10
ID: 33528
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie rzadki produkt: - duży dwupoziomowy 6 pokoi o powierzchni około 140 m2, - duży taras pergola 30 m2, - Nowoczesna kuchnia otwarta na salon, - Salon z oświetleniem otoczenia, - Przestronny i wygodny apartament rodzicielski i 4 dodatkowe sypialnie, - 3 toalety i 2 łazienki, - Kompletna renowacja instalacji hydraulicznych, podłóg, drzwi i okien, łazienek i urządzeń sanitarnych, - Dwa miejsca parkingowe! - Na drugim piętrze, - Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku. Blisko udogodnień, sklepów, szkół i gejów. Blisko społeczności Francophone i około 12 minut samochodem od morza! Aby odwiedzić, prosimy o kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Ashdod, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Jerozolima, Izrael
od
$1,787
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aszkelon, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
W słynnym parku Tlv. 4 pokojowe mieszkanie w nowym budynku, 100 m2 z tarasem 3 sypialnie + duży pokój dzienny 2 łazienki 17. piętro z 2 łazienkami, SPIS TREŚCI 3 windy parking Nie przegap, świetna inwestycja
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,49M
W najlepszej lokalizacji Bat Yam, zaledwie 7 minut od Tel Awiwu, 200 metrów od tramwaju i 50 metrów od morza i promenady, w najlepszym luksusowym budynku Bat Yam, w tym magazyn i prywatny parking, doskonałe doświadczenie życia
