  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Hadera, Izrael
od
$1,27M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33641
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyjątkowy, rzadki produkt: - Przestronny dom 5 pokoi 140 m2, na dzia? ce 330 m2, - Duży i piękny zielony ogród krajobrazowy, - Duży salon z widokiem na słoneczny taras z widokiem na południowy wschód, z pergolą, - Piękna otwarta i jasna kuchnia, - luksusowy apartament z łazienką, jak w hotelu! - Duży, bezpieczny pokój (Mamad), - Klimatyzacja w każdym pokoju, - W sumie 2 łazienki i 2 toalety, - Możliwość zbudowania dodatkowych 40 m2 na dachu! - Dodatkowy pokój w ogrodzie, który może być używany jako biuro lub pokój gościnny, - 2 prywatne miejsca parkingowe. Ten dom został całkowicie odnowiony z pięknych materiałów: można żyć bezpośrednio! Lokalizacja w cichej ulicy i kilka minut od Mall Mixx, supermarket, restauracje, autobusy i francuskojęzyczny Beth 'Hamad! Wielka szansa! Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Izrael
od
$1,27M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Doskonałe 3 pokoje - około 70 m2 dobrze zoptymalizowane Mamad + balkon 8 m2 (spokojny, zielony) 1 piętro jasne na 5 - intymnie sklep budynek Remont architektoniczny - wysokiej klasy wykończenia Kuchnia - VRF klimatyzacja - niestandardowa stolarka Najnowszy projekt TAMA: winda, robotyczny p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aszdod, Izrael
od
$2,51M
Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod Na działce 315m2, willa 265m2 powierzchni mieszkalnej pozostawiona na salonie i kuchni na parterze, sypialnie i łazienki na podłodze, a także umeblowana piwnica z widokiem na dziedziniec. Bardzo piękne zewnętrzne ukończyć tę nieruchomość z basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Apartament na sprzedaż odnowiony w Ashdod 154 m2 z piwnicy znajduje się w "HE" w pobliżu sklepów, szkół, synagogi, autobus
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się