Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyjątkowy, rzadki produkt: - Przestronny dom 5 pokoi 140 m2, na dzia? ce 330 m2, - Duży i piękny zielony ogród krajobrazowy, - Duży salon z widokiem na słoneczny taras z widokiem na południowy wschód, z pergolą, - Piękna otwarta i jasna kuchnia, - luksusowy apartament z łazienką, jak w hotelu! - Duży, bezpieczny pokój (Mamad), - Klimatyzacja w każdym pokoju, - W sumie 2 łazienki i 2 toalety, - Możliwość zbudowania dodatkowych 40 m2 na dachu! - Dodatkowy pokój w ogrodzie, który może być używany jako biuro lub pokój gościnny, - 2 prywatne miejsca parkingowe. Ten dom został całkowicie odnowiony z pięknych materiałów: można żyć bezpośrednio! Lokalizacja w cichej ulicy i kilka minut od Mall Mixx, supermarket, restauracje, autobusy i francuskojęzyczny Beth 'Hamad! Wielka szansa! Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736.