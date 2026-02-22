Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona!
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyjątkowy, rzadki produkt:
- Przestronny dom 5 pokoi 140 m2, na dzia? ce 330 m2,
- Duży i piękny zielony ogród krajobrazowy,
- Duży salon z widokiem na słoneczny taras z widokiem na południowy wschód, z pergolą,
- Piękna otwarta i jasna kuchnia,
- luksusowy apartament z łazienką, jak w hotelu!
- Duży, bezpieczny pokój (Mamad),
- Klimatyzacja w każdym pokoju,
- W sumie 2 łazienki i 2 toalety,
- Możliwość zbudowania dodatkowych 40 m2 na dachu!
- Dodatkowy pokój w ogrodzie, który może być używany jako biuro lub pokój gościnny,
- 2 prywatne miejsca parkingowe.
Ten dom został całkowicie odnowiony z pięknych materiałów: można żyć bezpośrednio!
Lokalizacja w cichej ulicy i kilka minut od Mall Mixx, supermarket, restauracje, autobusy i francuskojęzyczny Beth 'Hamad!
Wielka szansa!
Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
