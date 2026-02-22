Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
Nowy wyłącznie!
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza!
Nowy dom, unikalne środowisko życia:
- Ostatni dom ultradesignu,
- 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2,
- Nowoczesne i wyrafinowane wnętrze, myśli w każdym szczególe,
- Duży salon z widokiem na zewnątrz,
- Znakomita kuchnia koszerna z dużą centralną wyspą,
- Duży jasny apartament rodzicielski,
- Przestronne pokoje,
- Możliwość wykonania studia z niezależnym wejściem,
- Dach z widokiem na morze!
- Custom stolarka,
- Klimatyzacja w każdym pokoju,
- Inteligentny dom - system automatyzacji domu,
- Dwa parkingi, piwnica.
Wyjątkowe dobro! Marzenie o życiu nad morzem!
Na co czekasz?
Ra 'hel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera
Stopień naukowy - 313736
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.