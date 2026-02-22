Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

BZH Nowy wyłącznie! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza! Nowy dom, unikalne środowisko życia: - Ostatni dom ultradesignu, - 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2, - Nowoczesne i wyrafinowane wnętrze, myśli w każdym szczególe, - Duży salon z widokiem na zewnątrz, - Znakomita kuchnia koszerna z dużą centralną wyspą, - Duży jasny apartament rodzicielski, - Przestronne pokoje, - Możliwość wykonania studia z niezależnym wejściem, - Dach z widokiem na morze! - Custom stolarka, - Klimatyzacja w każdym pokoju, - Inteligentny dom - system automatyzacji domu, - Dwa parkingi, piwnica. Wyjątkowe dobro! Marzenie o życiu nad morzem! Na co czekasz? Ra 'hel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Stopień naukowy - 313736