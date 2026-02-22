Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO! - Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery, - 4 elementy dobrze ułożone o powierzchni około 105 m2, - Panoramiczny terace- weranda otwarty na południowy zachód od około 12 m2, z zamknięciem elektrycznym! - Duży, ciepły salon, - 3 sypialnie, w tym apartament i bezpieczny pokój, - Na ósmym piętrze na 13 z windą Shabbat, - Prywatna piwnica, - Dwa miejsca parkingowe w piwnicy! - Mieszkanie zostało ulepszone w każdym szczególe, nie ma pracy do zaplanowania! I to nie wszystko! Miejsce zamieszkania jest wyjątkowe: zarezerwowana sala gimnastyczna, recepcja, prywatna przestrzeń na zewnątrz rezydencji. Apartament o wyjątkowym poziomie, położony w centrum miasta Hadera, jeden z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta. W pobliżu udogodnienia: Centrum handlowe Mixx, szkoły, ganim i u stóp: francuskojęzyczna synagoga "Hamad", około 12 minut samochodem od morza! Rzadka okazja! Bonus, jego wyjątkowa cena: 2.150.000 NIS tylko! Aby zobaczyć absolutnie! RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.