Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

BZH
Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO!
- Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery,
- 4 elementy dobrze ułożone o powierzchni około 105 m2,
- Panoramiczny terace- weranda otwarty na południowy zachód od około 12 m2, z zamknięciem elektrycznym!
- Duży, ciepły salon,
- 3 sypialnie, w tym apartament i bezpieczny pokój,
- Na ósmym piętrze na 13 z windą Shabbat,
- Prywatna piwnica,
- Dwa miejsca parkingowe w piwnicy!
- Mieszkanie zostało ulepszone w każdym szczególe, nie ma pracy do zaplanowania!
I to nie wszystko! Miejsce zamieszkania jest wyjątkowe:
zarezerwowana sala gimnastyczna, recepcja, prywatna przestrzeń na zewnątrz rezydencji.
Apartament o wyjątkowym poziomie, położony w centrum miasta Hadera, jeden z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta.
W pobliżu udogodnienia: Centrum handlowe Mixx, szkoły, ganim i u stóp: francuskojęzyczna synagoga "Hamad", około 12 minut samochodem od morza!
Rzadka okazja!
Bonus, jego wyjątkowa cena: 2.150.000 NIS tylko!
Aby zobaczyć absolutnie!
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.