Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Hadera, Izrael
$1,32M
10
ID: 33527
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Nie będziesz musiał inwestować ani jednego szekela w ten dom! Wejdź, ciesz się i bądź uwiedziony luksusem, który oferuje! Dział francuskojęzyczny RE / MAX Hadera Ra Piękny jasny dom o powierzchni 160 m2 zbudowany na działce 250 m2 w jednej z najpiękniejszych ulic w dzielnicy Haotsar! Charakterystyka: ⭐️ Dom rodzinny z 5 pokojami, ⭐️ Duża nowa kuchnia i design z dużą ilością przechowywania i bar marmurowy! ⭐️ Ostrożnie ogród z tyłu z drzewami owocowymi, ⭐️ Duży salon, zabezpieczony na parterze, ⭐️ 3 sypialnie na górze, w tym luksusowy apartament z zamkniętym tarasem, ⭐️ Ostatnie renowacje zostały przeprowadzone z wysokiej klasy materiałów standardowych, ⭐️ Szybki dostęp do stacji kolejowej i autostrad 2 i 4. ⭐️ Obok Yehoshua Park, szkoły, gemy i kilka minut od udogodnień centrum miasta. Wyrafinowany dom rodzinny do dorastania dzieci w środowisku, w którym dobrze jest żyć! Wyjątkowa cena! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
