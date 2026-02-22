Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
od
$717,915
;
8
ID: 33444
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Bardzo ładny apartament z 4 pokojami w dzielnicy "Le Park". Widok na park. Ta nowa okolica ma wszystkie zalety: szkoły, park, centrum handlowe... bardzo duży taras o powierzchni 28 m2. 2 łazienki. 1 parking 4 windy

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
