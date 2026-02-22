  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Hadera, Izrael
od
$1,34M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33436
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Francuski departament RE / MAX Hadera Ra 'hel Benguigui prezentuje nową wyłączność. Odkryj przestronny i jasny 7-pokojowy dom w pawilonie po parku. Charakterystyka: - Ultra design dom, wygodny na 3 piętrach, - 7 pokoi o powierzchni około 198 m2, - 270 m2 ziemi! - Wysoka kuchnia z centralną wyspą, - Duży salon z pięknym kącikiem biblioteki, - 2 duże apartamenty rodzicielskie, - Bezpieczny pokój na parterze, - 3 prysznice, 5 toalet, - 2 tarasy, parking, - wysokiej jakości pokrycia podłogowe zawierające 90 × 90 płytek, - Jako bonus: odkryty dostęp do dachu do oddzielnej jednostki 2 pokoje 30 m2 na najwyższym piętrze z tarasem! Blisko wszystkich udogodnień w okolicy, centrum handlowe, szkoły, słynny Ekopark. Szybki dostęp do 4,6 i 9 dróg i 20 minut samochodem od morza! Na co czekasz? Rahel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Apartament do renowacji 4 pokoje 105m2 + balkon 15m2 z otwartym widokiem Możliwość przekształcenia na 5 sztuk Piętro 5 z 8 z windą 300 metrów od morza te 400 metrów od tramwaju łączącego Bat Yam do Tel Aviv w 12 minut Doskonała inwestycja w wynajem (szacunkowa wartość wynajmu 5,000 NIS / miesiąc)
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Apartament 4 pokoje z mamadem. 2 łazienki. taras o powierzchni 12 m2. 4 piętro. Nowoczesna kuchnia. Blisko wszystkich sklepów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się