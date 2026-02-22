Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Francuski departament RE / MAX Hadera Ra 'hel Benguigui prezentuje nową wyłączność.
Odkryj przestronny i jasny 7-pokojowy dom w pawilonie po parku.
Charakterystyka:
- Ultra design dom, wygodny na 3 piętrach,
- 7 pokoi o powierzchni około 198 m2,
- 270 m2 ziemi!
- Wysoka kuchnia z centralną wyspą,
- Duży salon z pięknym kącikiem biblioteki,
- 2 duże apartamenty rodzicielskie,
- Bezpieczny pokój na parterze,
- 3 prysznice, 5 toalet,
- 2 tarasy, parking,
- wysokiej jakości pokrycia podłogowe zawierające 90 × 90 płytek,
- Jako bonus: odkryty dostęp do dachu do oddzielnej jednostki 2 pokoje 30 m2 na najwyższym piętrze z tarasem!
Blisko wszystkich udogodnień w okolicy, centrum handlowe, szkoły, słynny Ekopark.
Szybki dostęp do 4,6 i 9 dróg i 20 minut samochodem od morza!
Na co czekasz?
Rahel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera
Licencja nr 313736
Hadera, Izrael
