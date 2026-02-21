  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Hadera, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną …
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Izrael
od
$962,445
BZH Wyłącznie w jednym z sztandarowych projektów nad morzem "Hof Halavan de Hadera! Francuski departament RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wymarzony apartament w bardzo wysokim budynku stojącym przed morzem! Charakterystyka: ⭐️ 3 pokojowe mieszkanie (87 m2), ⭐️ Na 12 piętrze z 25, ⭐️ …
