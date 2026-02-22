  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Hadera, Izrael
$893,475
10
ID: 33532
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny dwupoziomowy apartament 3,5 pokoi, starannie urządzone, kilka minut spacerem od morza, w poszukiwanej ulicy Mena Charakterystyka: - Jasny apartament 3,5 pokoi o powierzchni około 100 m2, - Bardzo ładny salon z widokiem na pierwszy taras z widokiem na morze, - Duże słońce terrace-Succah na dachu 20 m2! - Na ósmym piętrze, - Winda, - Zabezpieczony pokój, - Prywatna piwnica, - Parking, - Ładne lobby, dobrze utrzymany budynek. Wyjątkowa lokalizacja! Przechodzisz przez ulicę i przychodzisz pieszo nad morze, w prestiżowym hotelu Jakuba, kilka minut jazdy od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Oprócz wymarzonego mieszkania, jest to doskonała inwestycja! Skontaktuj się z nami, Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Zawodowcy Hadera. Numer pozwolenia: 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
