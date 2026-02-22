Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
Szukasz domu rodzinnego, dobrze położony, z wysokiej klasy usług?
RE / MAX Hadera, Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Haotsar, na prywatnej ulicy poszukiwanej:
- dom 6 pokoi całkowicie odnowiony!
- powierzchnia mieszkalna 180 m2,
- działkę 250 m2, przestronny taras, zielony ogród otoczony drzewami owocowymi,
- piękna przestrzeń życia cossu,
- Nowoczesna kuchnia z szeroką i piękną wyspą,
- duży apartament na parterze z łazienką,
- na górze, 4 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony,
- Jaskinia,
- W sumie 2 łazienki i 3 toalety.
Typ domu bardzo cenione przez Francophones!
Kontakt:
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.