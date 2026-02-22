  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Hadera, Izrael
od
$1,32M
;
9
ID: 33437
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Szukasz domu rodzinnego, dobrze położony, z wysokiej klasy usług? RE / MAX Hadera, Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Haotsar, na prywatnej ulicy poszukiwanej: - dom 6 pokoi całkowicie odnowiony! - powierzchnia mieszkalna 180 m2, - działkę 250 m2, przestronny taras, zielony ogród otoczony drzewami owocowymi, - piękna przestrzeń życia cossu, - Nowoczesna kuchnia z szeroką i piękną wyspą, - duży apartament na parterze z łazienką, - na górze, 4 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony, - Jaskinia, - W sumie 2 łazienki i 3 toalety. Typ domu bardzo cenione przez Francophones! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Hadera, Izrael
