  4. Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Hadera, Izrael
$717,915
10
ID: 33530
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w samym sercu Hadera Park! Charakterystyka: - Powierzchnia 105 m2, - 17. piętro na 19, - Super taras 40 m2, - plein view of the Ecopark, - Przestronny i jasny salon, - Stylowa kuchnia, - Trzy piękne sypialnie, w tym bezpieczny pokój i apartament z wbudowaną garderobą, - 2 łazienki, 2 toalety, - Shabat ascendant, - Klimatyzacja, elektryczne żaluzje, - Jaskinia, parking. Blisko centrum handlowego, szkoły i szybki dostęp do dróg 2, 4 i 6. W każdym razie, mały klejnot w niesamowitej cenie! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
