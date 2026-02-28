  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Hadera, Izrael
od
$843,315
10
ID: 33980
Data aktualizacji: 27.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena - Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze! - 7 / 9, - Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa, - Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką, - Piękny taras o powierzchni 14 m2, z widokiem na morze!! - luksusowy apartament z budynkiem w szafie i łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony, - W sumie dwie piękne łazienki i dwie toalety, - Winda, klimatyzacja, - Prywatna piwnica, - Dwa miejsca parkingowe! - Świetne lobby. Położony w pobliżu morza, prestiżowy hotel Jacoba, Moul Ha 'Hof wsi handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Jest piękny! Doskonała możliwość inwestycji w poszukiwanym miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejną budowę Tayelet! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

