Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena - Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze! - 7 / 9, - Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa, - Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką, - Piękny taras o powierzchni 14 m2, z widokiem na morze!! - luksusowy apartament z budynkiem w szafie i łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony, - W sumie dwie piękne łazienki i dwie toalety, - Winda, klimatyzacja, - Prywatna piwnica, - Dwa miejsca parkingowe! - Świetne lobby. Położony w pobliżu morza, prestiżowy hotel Jacoba, Moul Ha 'Hof wsi handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Jest piękny! Doskonała możliwość inwestycji w poszukiwanym miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejną budowę Tayelet! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja 313736.