Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

BZH
RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena
- Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze!
- 7 / 9,
- Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa,
- Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką,
- Piękny taras o powierzchni 14 m2, z widokiem na morze!!
- luksusowy apartament z budynkiem w szafie i łazienką,
- 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony,
- W sumie dwie piękne łazienki i dwie toalety,
- Winda, klimatyzacja,
- Prywatna piwnica,
- Dwa miejsca parkingowe!
- Świetne lobby.
Położony w pobliżu morza, prestiżowy hotel Jacoba, Moul Ha 'Hof wsi handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg.
Jest piękny!
Doskonała możliwość inwestycji w poszukiwanym miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejną budowę Tayelet!
Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
