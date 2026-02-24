  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Hadera, Izrael
$465,548
8
ID: 33903
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Małe, bardzo słodkie 3-pokojowe mieszkanie ekskluzywne w samym sercu centrum miasta i ciche w Hadera! Charakterystyka: - Apartament 3 pokoje o powierzchni około 70 m2, - Taras, - Na 4 piętrze na 6, - Winda, - Cadastre! - Świetna lokalizacja! - Świetna cena! U podnóża budynku, supermarket Carrefour, ogród dla dzieci i kilka minut od dworca autobusowego i dróg. Blisko społeczności Francophone Kavod Hatorah. Doskonała inwestycja! Wypożyczalnia Premium! Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736

Hadera, Izrael
