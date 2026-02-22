Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem?
Departament French-speaking
RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones.
Charakterystyka:
- 5 pokojowe mieszkanie,
- Powierzchnia około 130 m2,
- 45 m2 XL taras z panoramicznym otwartym widokiem!
- Na 26 piętrze, z windą Shabbat,
- Piękny jasny salon z dużym oknem zatoki,
- Piękna umeblowana kuchnia z dużym barem,
- 4 sypialnie, w tym bezpieczny pokój i niesamowity apartament z dużą garderobą,
- Lobby, cztery windy,
- Dwa podziemne miejsca parkingowe!
Położony nad centrum handlowym, z supermarketem, sklepy, restauracje i francuskojęzyczne centrum medyczne Hadera.
Kilka minut spacerem od społeczności Francophone i 12 minut jazdy od morza.
Wyjątkowo!
Więcej informacji:
Raphel Benguigui,
Twój agent nieruchomości,
Francuski Departament RE / MAX Hadera.
Licencja nr 313736
