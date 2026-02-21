Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną dystrybucją, - Apartament dla rodziców, - 3 pokoje dla dzieci (w tym mamada), - 3 toalety, 2 łazienki, - Na drugim piętrze na 8, - Winda, klimatyzacja, - Dwa miejsca parkingowe! Obok prestiżowego hotelu Jacobs i jego wspaniałe spa, plaża, synagogi, kilka minut od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof i blisko dworca kolejowego i dróg. Niesamowita inwestycja! Wypożyczalnia Premium! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.