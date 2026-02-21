Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street!
Charakterystyka:
- 5 sztuk o powierzchni około 120 m2,
- Dwa tarasy! 14 i 6 m2,
- Piękna przestrzeń życiowa z ładną dystrybucją,
- Apartament dla rodziców,
- 3 pokoje dla dzieci (w tym mamada),
- 3 toalety, 2 łazienki,
- Na drugim piętrze na 8,
- Winda, klimatyzacja,
- Dwa miejsca parkingowe!
Obok prestiżowego hotelu Jacobs i jego wspaniałe spa, plaża, synagogi, kilka minut od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof i blisko dworca kolejowego i dróg.
Niesamowita inwestycja! Wypożyczalnia Premium!
Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
