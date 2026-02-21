  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Hadera, Izrael
od
$843,315
20.02.2026
$843,315
6.05.2025
$786,520
;
6
ID: 25854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną dystrybucją, - Apartament dla rodziców, - 3 pokoje dla dzieci (w tym mamada), - 3 toalety, 2 łazienki, - Na drugim piętrze na 8, - Winda, klimatyzacja, - Dwa miejsca parkingowe! Obok prestiżowego hotelu Jacobs i jego wspaniałe spa, plaża, synagogi, kilka minut od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof i blisko dworca kolejowego i dróg. Niesamowita inwestycja! Wypożyczalnia Premium! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
