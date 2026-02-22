Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Ra
Charakterystyka:
- Dwupoziomowy o powierzchni około 150 m2 pierwotnie 5 sztuk przekształconych na 4 sztuki!
- Na 5 i 6 piętrze,
- Nice kuchnia, wyposażona w liczne magazyny i jadalnia,
- Przestronny salon i jadalnia z dostępem do pierwszego tarasu 6 m2,
- 2 duże sypialnie,
- Łazienka i toaleta dla gości,
- Pralnia,
- Na górze: apartament XXL z łazienką,
- Doskonały terace- Souccah około 50 m2 narażone na południowy zachód!
- Clearing ze zintegrowaną przestrzenią pamięci,
- Jaskinia na tarasie,
- Schronisko w budynku,
- Miejsce parkingowe!
Duplex znajduje się w cichym kondominium 6 pięter, dobrze utrzymane, piękne lobby, winda, wspólna bezpieczna przestrzeń w budynku.
Duplex z wielkim potencjałem w sercu Hadera, w pobliżu społeczności, sklepów i udogodnień w niesamowitej cenie!
Aby odwiedzić, skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
