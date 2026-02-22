  1. Realting.com
od
$623,865
;
10
ID: 33473
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Ra Charakterystyka: - Dwupoziomowy o powierzchni około 150 m2 pierwotnie 5 sztuk przekształconych na 4 sztuki! - Na 5 i 6 piętrze, - Nice kuchnia, wyposażona w liczne magazyny i jadalnia, - Przestronny salon i jadalnia z dostępem do pierwszego tarasu 6 m2, - 2 duże sypialnie, - Łazienka i toaleta dla gości, - Pralnia, - Na górze: apartament XXL z łazienką, - Doskonały terace- Souccah około 50 m2 narażone na południowy zachód! - Clearing ze zintegrowaną przestrzenią pamięci, - Jaskinia na tarasie, - Schronisko w budynku, - Miejsce parkingowe! Duplex znajduje się w cichym kondominium 6 pięter, dobrze utrzymane, piękne lobby, winda, wspólna bezpieczna przestrzeń w budynku. Duplex z wielkim potencjałem w sercu Hadera, w pobliżu społeczności, sklepów i udogodnień w niesamowitej cenie! Aby odwiedzić, skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$623,865
