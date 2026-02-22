Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

BZH Ra Charakterystyka: - Dwupoziomowy o powierzchni około 150 m2 pierwotnie 5 sztuk przekształconych na 4 sztuki! - Na 5 i 6 piętrze, - Nice kuchnia, wyposażona w liczne magazyny i jadalnia, - Przestronny salon i jadalnia z dostępem do pierwszego tarasu 6 m2, - 2 duże sypialnie, - Łazienka i toaleta dla gości, - Pralnia, - Na górze: apartament XXL z łazienką, - Doskonały terace- Souccah około 50 m2 narażone na południowy zachód! - Clearing ze zintegrowaną przestrzenią pamięci, - Jaskinia na tarasie, - Schronisko w budynku, - Miejsce parkingowe! Duplex znajduje się w cichym kondominium 6 pięter, dobrze utrzymane, piękne lobby, winda, wspólna bezpieczna przestrzeń w budynku. Duplex z wielkim potencjałem w sercu Hadera, w pobliżu społeczności, sklepów i udogodnień w niesamowitej cenie! Aby odwiedzić, skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.