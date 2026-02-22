  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Hadera, Izrael
od
$874,665
;
8
ID: 33644
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Nowy na sprzedaż wyłącznie w RE / MAX Hadera w dzielnicy Ein Hayam, z niesamowitym widokiem na rezerwat przyrody! Doskonałe ostatnie 5-pokojowe mieszkanie w Aqua Sea & Park, podpisane przez znanego dewelopera Amram Avraham. Charakterystyka: - o powierzchni 125 m2, - Ogromna przestrzeń mieszkalna otwarta na wspaniałym tarasie o powierzchni 16 m2, - Piękna, przestronna kuchnia, - Apartament z widokiem na morze i łazienkę, - Na 19 piętrze z 25, - 3 pokoje dla dzieci, w tym bezpieczny pokój, - Szabat ascensor, - Prywatna piwnica, - Dwa miejsca parkingowe! Budynek korzysta z 3 windy w tym 1 z Szabatu, siłownia, odkurzacz na śmieci na podłodze, recepcja dostępna dla mieszkańców. Blisko dużego parku, nowe sklepy w pobliżu dzielnicy i wyjście do autostrady 2. Około 5 minut spacerem od morza! Doskonała okazja! Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

