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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Corinth, Grecja

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Municipal Unit of Corinth
17
Municipal Unit of Assos Lechaio
6
Assos
3
Mieszkanie Usuwać
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26 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Mieszkanie 1 pokój w Assos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartament 55 m kw. Umeblowane 2 piętro jasne w dobrym stanie, z n…
$116,537
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$442,766
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Doskonały narożny apartament o powierzchni 108 m2 jest na sprzedaż, położony na wzniesionym …
$327,217
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Sypi…
$198,112
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 650 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 650 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na drugim …
$2,01M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 72 m2 2. piętro (bez windy) w doskonałym stani…
$215,593
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? mieszkanie 145 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skł…
$295,177
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$466,380
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Chiliomodi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Chiliomodi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 48 m2 we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje si…
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 120 m2 1 piętro w bardzo dobrym stanie z powod…
$302,995
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$236,142
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/2
KECHRIES, Apartament na sprzedaż 122m2, 180.000 €Piękny dom, który łączy spokój natury z pro…
$200,889
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż: apartament na drugim piętrze o łącznej powierzchni 96.70 m2, położony w budynku…
$101,541
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartamen…
$377,827
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Doskonały apartament 108 m2 jest na sprzedaż na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku z cz…
$397,336
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Piękne urządzone mieszkanie na plażyNa sprzedaż jest unikalny nowy apartament o powierzchni …
$335,837
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/3
Szukasz mieszkania, które łączy komfort, doskonałą lokalizację i prawdziwą wartość? Ta posia…
$196,681
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$454,573
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$233,250
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest wyjątkowy 111 m kw. wysoki parter, położony w dwupiętrowym budynku z cztere…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartamen…
$407,344
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Na sprzedaż mieszkanie 77 m kw w Lechaio, CorinthW doskonałej lokalizacji, zaledwie 260 metr…
$162,217
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Nowa cena!!! Apartament jest oferowany na sprzedaż w elitarnej części północnej stolicy Grec…
$542,718
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż dwupoziomową powierzchnię 115 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Dup…
$376,711
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$478,187
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Corinth.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Corinth, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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