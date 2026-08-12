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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Aigialeia, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie 54 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$94,457
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rododafni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rododafni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Western Peloponese. Apartament znajduje się na 4 piętrze. S…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Aigialeia, Grecja

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