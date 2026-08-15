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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 sypialnie,…
$89,733
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalny apartament Froor -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Syp…
$419,532
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

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