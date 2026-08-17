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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Velos, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$161,757
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Velo w pobliżu miejscowości Corinth Nerantza, mieszkanie 58 m kw. wzniesiony parter, na dzia…
$96,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 152 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Velos, Grecja

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