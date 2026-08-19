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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Ermionida, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Portocheli, Grecja
Mieszkanie
Portocheli, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$290,563
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern complex of villas close to the beach, Ermioni, Greece We offer luminous villas with …
$826,506
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Parametry nieruchomości w Municipality of Ermionida, Grecja

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