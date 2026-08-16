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Mieszkania na sprzedaż w Loutraki, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Agencja
Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
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Agencja
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Wyjątkowy 84 m2 apartament jest oferowany na sprzedaż w nowo wybudowanym, pod-budowlanym trz…
$564,919
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Agencja
Sideris Real Estate
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