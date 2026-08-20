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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? mieszkanie 136 m kw. w Peloponezu. Apartament ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 sypialnie,…
$89,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie 67 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na drugim…
$175,801
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalny apartament Froor -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Syp…
$419,532
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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