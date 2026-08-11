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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecja

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Assos
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6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 120 m2 1 piętro w bardzo dobrym stanie z powod…
$302,995
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Sypi…
$198,112
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Na sprzedaż mieszkanie 77 m kw w Lechaio, CorinthW doskonałej lokalizacji, zaledwie 260 metr…
$162,217
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Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 1 pokój w Assos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartament 55 m kw. Umeblowane 2 piętro jasne w dobrym stanie, z n…
$116,537
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 72 m2 2. piętro (bez windy) w doskonałym stani…
$215,593
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Typy nieruchomości w Municipal Unit of Assos Lechaio.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecja

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