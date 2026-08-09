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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Velo and Vocha, Grecja

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Municipal Unit of Velos
3
Municipal Unit of Vocha
3
Vrachati
3
Mieszkanie Usuwać
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6 obiektów total found
Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Velo w pobliżu miejscowości Corinth Nerantza, mieszkanie 58 m kw. wzniesiony parter, na dzia…
$96,143
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Mieszkanie 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Vracati wieś w pobliżu Koryntu, mieszkanie 70 m2 2. piętro przestronne i jasne w bardzo dobr…
$139,844
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$161,757
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 152 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Velo and Vocha, Grecja

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