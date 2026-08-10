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Dom wolnostojący na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
Municipality of Corinth
31
Municipal Unit of Corinth
13
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Dom wolnostojący Usuwać
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173 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 135 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$224,335
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$495,898
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Na sprzedaż - Mieszkaniowe - Korinthia: Assos-Lechaio 179mq., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC,…
$314,649
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 376 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 376 m kw. Loutraki. Półpiwnica składa się z jednej kuchni, jeden…
$791,075
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Dom wolnostojący w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 220 m kw. w zachodniej Peloponezji. Widok miasta, góry, lasu otwi…
$306,984
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 115 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dz…
$543,126
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 470 metrów kwadratowych w Loutraki. Półpiwnica składa się z 2 sy…
$1,42M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Velo Kokkoni wieś w Korinth, maisonette 160sq.m. na dzia? ce 190 m kw. doskonały stan, 3 poz…
$244,727
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Dom wolnostojący w Perachora, Grecja
Dom wolnostojący
Perachora, Grecja
Na sprzeda? dom o powierzchni 75m2 zbudowany na dzia? ce 500m2 Nieruchomość znajduje się w o…
$129,878
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Dom wolnostojący w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 100 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$319,918
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypial…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 85 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$206,624
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. w Loutraki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, jedne…
$401,441
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 434 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 434 m kw. Peloponese. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, s…
$590,354
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Saidona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Saidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 127 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$371,923
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 101 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z salonu…
$572,644
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonikach. Dom składa się…
$631,679
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 216 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 216 metrów kwadratowych w Loutraki. Półpiwnica sk…
$1,48M
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Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezie. Z okien roz…
$188,913
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 474 m²
Na sprzedaż 6-pi? trowy dom 474 m kw., na przedmieściach Salonik. Piwnica składa się z jedne…
$1,89M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$2,24M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Korinth, oddzielony dom 136 m2 parter na działce 400 m2 i w dobrym…
$244,727
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagadia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagadia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC…
$198,112
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Perachora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Perachora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 164 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 164 metrów kwadratowych w Loutraki. Parter składa s…
$468,880
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$743,846
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Corinth Ancient Port, dom jednoosobowy 197 m kw., jest na sprzedaż na działce 650 m kw., luk…
$541,895
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z jednej sypialni.…
$318,791
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Vracati w pobliżu Koryntu, nowo wybudowany maizonette 88 m2 1st-2. piętro, w pobliżu plaży, …
$227,246
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 135 m kw we wschodnim Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$295,177
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Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

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