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Wille na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
Municipality of Corinth
8
Municipal Unit of Corinth
6
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70 obiektów total found
Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Elegancka willa trzypoziomowa z dwoma niezależnymi wejściami zapewniającymi komfort, funkcjo…
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tym unikalnym kompleksie trzech autonomicz…
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 370 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 370 m kw. w Loutraki. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salo…
$1,05M
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Grekodom Development
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Willa w Isthmia, Grecja
Willa
Isthmia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 605 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 605 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Pe…
$1,06M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 900 m²
&Hotel to luksusowa konstrukcja zaprojektowana z inspiracją i urządzona zgodnie z najnowszym…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,66M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 8 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Detached house 230 sq m near the center of Loutraki This exceptional detached house, built …
$637,283
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Sideris Real Estate
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,52M
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Grekodom Development
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Willa w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 380 m kw. W Loutraki. Parter składa się z 3 sypialni, salonu,…
$1,63M
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Grekodom Development
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Region Peloponez, Grecja
Willa
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 1000 m kw. We wschodniej Peloponezie - Ermionida. Parter skład…
$4,72M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 500 m²
To... Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tej unikalnej willi w Perachora w Ko…
$3,54M
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Grekodom Development
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Willa w Neohori, Grecja
Willa
Neohori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Willa w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. w Loutraki. Parter składa się z 2 sypialni, salonu…
$1,42M
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Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 698 sq.m. plot This exceptional residence combines ele…
$440,305
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Sideris Real Estate
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Willa w Region Peloponez, Grecja
Willa
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 550 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa…
$2,60M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z…
$861,917
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Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Nowo wybudowany Dom 181sqm z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze- Co? Na bardzo ł…
$913,990
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Sideris Real Estate
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 650 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 650 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 280 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Półpiwnica …
$1,88M
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Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Loutraki, zaledwie 700 metrów od morza, wyją…
$637,618
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Sideris Real Estate
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Willa 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa nad morzem o powierzchni 276 m2, położona na powierzchni 1,846 m2, położona …
$1,75M
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Sideris Real Estate
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Peloponez, Grecja
Willa
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie.…
$4,43M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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