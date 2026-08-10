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Domy Szeregowe w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
Municipality of Corinth
30
Municipal Unit of Corinth
23
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85 obiektów total found
Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż maizonette 136 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 po…
$301,081
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 84 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$247,949
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Szeregowiec w Portocheli, Grecja
Szeregowiec
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$543,126
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Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. We wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$448,669
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z…
$507,705
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 175 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$295,177
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Na sprzedaż maizonette 149 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$354,213
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Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy 98 m kw. maisonette z dziedzińcem i parkingiem, w spokojnej okolicy w dzielnicy Vi…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$767,461
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 150 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$426,661
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$696,618
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzeda? maizonette 113 m kw. We wschodnim Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnic…
$318,791
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż maizonette 155 metrów kwadratowych w zachodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poz…
$460,476
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette 250 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 4 poziomy. Parter…
$944,567
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$330,598
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$395,537
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maisonette 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$507,705
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$389,634
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Szeregowiec w Sophiko, Grecja
Szeregowiec
Sophiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$265,659
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Szeregowiec w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż maizonette 207 metrów kwadratowych w Loutraki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Szeregowiec w Municipality of Megalopoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$295,177
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Szeregowiec w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisonette ma 3 p…
$625,776
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Szeregowiec w Polovitsa, Grecja
Szeregowiec
Polovitsa, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Maisonette ma je…
$401,441
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnic…
$259,756
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Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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