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Kompleks mieszkalny Piramida

Batumi, Gruzja
od
$42,100
;
5
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ID: 3682
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Hotel i kompleks mieszkalny dla stałego pobytu, w tym ze zwierzętami. Możliwe przeniesienie na kierownictwo CC.Wyndham Quarter Początek New Boulevard3 km od lotniska250 m do morza100 m od kompleksu RainbowAdres budowy kompleksu: Batumi AdliaDostawa kompleksu w białej ramce - maj 2025Dostawa kompleksu z naprawami - grudzień 2025Bezinteresowne raty do końca 2025 r.400 apartamentów różnej wielkości i z różnymi układami.18 pięterKompleks jest zarządzany przez międzynarodową spółkę zarządzającąInfrastruktura: zieleń i plac zabaw. Na otwartym tarasie jacuzzi. Wielofunkcyjne boisko sportowe do tenisa, piłki nożnej, koszykówki.Powierzchnia apartamentów: od 37.64m2 do 139.33m2Wysokość sufitu: 2.8Apartamenty można kupić: bez naprawy; z naprawą, ale bez mebli; z naprawą pod klucz.Koszt naprawy to $600 / m2.Remont mieszkania "pod klucz" obejmuje nie tylko prace wykończeniowe i materiały wewnątrz mieszkania, ale także meble, urządzenia, hydraulika, itp. akcesoria gospodarstwa domowego.Koszt korzystania z infrastruktury kompleksu wynosi 0,7 $/ m2 powierzchni apartamentu, ale nie więcej niż 35 $miesięcznie.Wynajem mieszkania w zarządzaniuW przypadku przekazania mieszkania kierownictwu spółki zarządzającej dochód otrzymany z leasingu w wysokości 60% zysku zostanie przekazany właścicielowi mieszkania, 40% zysku pozostanie w kodeksie karnym.

System płatności1000 dolarów - rezerwacja (dzień / dwa)30% - zaliczka (w tym 1000 dolarów rezerwacji).Bezinteresowne raty do grudnia 2025 r. z płatnościami miesięcznymi lub kwartalnymi.Rodzaje apartamentów: studio, 1 + 1, 2 + 1.Widok z apartamentów: morze, lotnisko, Rainbow kompleks mieszkalny, góry.Windy są bezpłatne dla właścicieli kart.Kompleks jest zarządzany przez międzynarodową firmę zarządzającą: IPM International Property Management.Sam możesz to naprawić.Możesz wynająć na własną rękę bez CC.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 35.2 – 65.9
Cena za m², USD 950 – 1,051
Cena mieszkania, USD 37,000 – 62,614

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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