Kompleks mieszkalny Piramida

Hotel i kompleks mieszkalny dla stałego pobytu, w tym ze zwierzętami. Możliwe przeniesienie na kierownictwo CC.Wyndham Quarter Początek New Boulevard3 km od lotniska250 m do morza100 m od kompleksu RainbowAdres budowy kompleksu: Batumi AdliaDostawa kompleksu w białej ramce - maj 2025Dostawa kompleksu z naprawami - grudzień 2025Bezinteresowne raty do końca 2025 r.400 apartamentów różnej wielkości i z różnymi układami.18 pięterKompleks jest zarządzany przez międzynarodową spółkę zarządzającąInfrastruktura: zieleń i plac zabaw. Na otwartym tarasie jacuzzi. Wielofunkcyjne boisko sportowe do tenisa, piłki nożnej, koszykówki.Powierzchnia apartamentów: od 37.64m2 do 139.33m2Wysokość sufitu: 2.8Apartamenty można kupić: bez naprawy; z naprawą, ale bez mebli; z naprawą pod klucz.Koszt naprawy to $600 / m2.Remont mieszkania "pod klucz" obejmuje nie tylko prace wykończeniowe i materiały wewnątrz mieszkania, ale także meble, urządzenia, hydraulika, itp. akcesoria gospodarstwa domowego.Koszt korzystania z infrastruktury kompleksu wynosi 0,7 $/ m2 powierzchni apartamentu, ale nie więcej niż 35 $miesięcznie.Wynajem mieszkania w zarządzaniuW przypadku przekazania mieszkania kierownictwu spółki zarządzającej dochód otrzymany z leasingu w wysokości 60% zysku zostanie przekazany właścicielowi mieszkania, 40% zysku pozostanie w kodeksie karnym.

System płatności1000 dolarów - rezerwacja (dzień / dwa)30% - zaliczka (w tym 1000 dolarów rezerwacji).Bezinteresowne raty do grudnia 2025 r. z płatnościami miesięcznymi lub kwartalnymi.Rodzaje apartamentów: studio, 1 + 1, 2 + 1.Widok z apartamentów: morze, lotnisko, Rainbow kompleks mieszkalny, góry.Windy są bezpłatne dla właścicieli kart.Kompleks jest zarządzany przez międzynarodową firmę zarządzającą: IPM International Property Management.Sam możesz to naprawić.Możesz wynająć na własną rękę bez CC.