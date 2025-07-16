Kompleks mieszkalny Grand Avenue By Archi

Experience Premium Living at Grand Avenue
Odkryj Grand Avenue by Archi, nowoczesny kompleks mieszkalny przy ulicy Dadiani, zaledwie kilka kroków od stacji metra Nadaladzevi i blisko stadionu Dinamo. Ciesz się doskonałą mieszanką wygody miasta i spokojnego komfortu.
Przemyślane materiały projektowe i jakościowe
Zbudowany z przyjaznych środowisku, energooszczędnych materiałów, w tym niemieckich bloków YTONG, które utrzymują ciepły dom i zmniejszyć koszty użytkowania. Eleganckie panele aluminiowe, ściany tynkowane i wysokiej jakości płytki balkonowe tworzą wyrafinowany i trwały wygląd.
All- in- One Lifestyle
Relaks i cieszyć się pełną gamą udogodnień: odkryty basen, salon, kino, sale konferencyjne, kryte strefy dla dzieci, wielopoziomowy parking i w pełni wyposażone centrum fitness - wszystko, czego potrzebujesz tylko kroków od drzwi.
Comfort Meets Investment
Z różnorodnymi układami apartamentów, wyrafinowanym designem i konstrukcją premium, Grand Avenue oferuje harmonijny dom i inteligentny wybór inwestycji.
Zakończenie
Oczekuje się, że projekt będzie gotowy do lipca 2029 r.