Dom klubowy Hurghada

Al Hadaba, Egipt
Dom klubowy Hurghada
Data aktualizacji: 18.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasteczko
    Al Hadaba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
  • Rok realizacji
  • Opcje wykończenia
  • Liczba kondygnacji
O kompleksie

Holiday Park Resort to przełomowy rozwój mieszkalny, który redefiniuje luksusowe wybrzeże mieszkające na wybrzeżu Morza Czerwonego w Hurghada. Spanning 54000 mkw z tylko 20% obszaru budowy, projekt łączy przestrzeń, elegancję i komfort w spokojnym środowisku kurortu.

Ta ekskluzywna społeczność łączy nowoczesną architekturę, rozległe ogrody krajobrazowe i największy kompleks basenów mieszkalnych nad Morzem Czerwonym, oferując mieszkańcom wyjątkowy styl życia wolnego, prywatności i wyrafinowania. Niezależnie od tego, czy szukasz domu letniskowego, stałego zamieszkania czy inwestycji wysokiej rentowności, Holiday Park Resort zapewnia doskonałą równowagę luksusu i długoterminowej wartości.

Lokalizacja na mapie

Al Hadaba, Egipt
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

