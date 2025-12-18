Dom klubowy Hurghada

Holiday Park Resort to przełomowy rozwój mieszkalny, który redefiniuje luksusowe wybrzeże mieszkające na wybrzeżu Morza Czerwonego w Hurghada. Spanning 54000 mkw z tylko 20% obszaru budowy, projekt łączy przestrzeń, elegancję i komfort w spokojnym środowisku kurortu.

Ta ekskluzywna społeczność łączy nowoczesną architekturę, rozległe ogrody krajobrazowe i największy kompleks basenów mieszkalnych nad Morzem Czerwonym, oferując mieszkańcom wyjątkowy styl życia wolnego, prywatności i wyrafinowania. Niezależnie od tego, czy szukasz domu letniskowego, stałego zamieszkania czy inwestycji wysokiej rentowności, Holiday Park Resort zapewnia doskonałą równowagę luksusu i długoterminowej wartości.