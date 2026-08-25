Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Egipcie
Jakiej listy dokumentów potrzebują obcokrajowcy, aby kupić nowe nieruchomości w Egipcie?
Obcokrajowcy muszą mieć przy sobie paszport i aktualną wizę potwierdzającą legalny pobyt w kraju. Inne dokumenty nie są wymagane.
Czy trzeba płacić podatki i prowizje przy zakupie nieruchomości od dewelopera w Egipcie?
Kupujący płaci składkę podatkową w wysokości od 1000 funtów egipskich (około 32 dolarów) do 2000 funtów (około 64 dolarów), w zależności od całkowitej powierzchni zakupionego mieszkania. Przy zakupie mieszkania w nowym budynku w Egipcie konieczne jest również opłacenie prowizji pośrednika (1,5–5% ceny katastralnej obiektu).
Czy przy zakupie nowych nieruchomości w Egipcie wydawane jest zezwolenie na pobyt?
Na zakup nieruchomości od 100 tysięcy dolarów zagraniczni inwestorzy otrzymują roczne zezwolenie na pobyt, od 200 tysięcy – trzyletnie, od 400 tysięcy – pięcioletnie. Jeśli mieszkanie lub dom kosztuje mniej niż 100 tysięcy dolarów, zezwolenie na pobyt wydawane jest na sześć miesięcy.
W których egipskich miastach najczęściej kupowane są nowe nieruchomości?
Obserwuje się zwiększony popyt na kompleksy mieszkaniowe w Egipcie zlokalizowane w popularnych kurortach Hurghada i Dahab. Aktywnie nabywane są również mieszkania w nowych budynkach w Kairze i Aleksandrii.