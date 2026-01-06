  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Hurghada
  4. Kompleks mieszkalny High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Kompleks mieszkalny High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Hurghada, Egipt
od
$39,600
od
$1,101/m²
BTC
0.4710295
ETH
24.6886688
USDT
39 151.5208439
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33145
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Doświadcz współczesnego życia w CLAN, dobrze zaplanowanej społeczności mieszkaniowej rozłożonej na 10 000 m ² w Magawish, bezpośrednio przed Hotelem Eagle 's.
KLAN przeznaczony jest dla komfortu, wygody i nowoczesnej elegancji - wszystko w jednej doskonałej lokalizacji.
Żyj w tętniącej życiem społeczności otoczonej niezbędnymi usługami, przestrzeniami wypoczynkowymi i przyjazną atmosferą.
CLAN łączy nowoczesne mieszkania mieszkaniowe z aktywnym stylem życia.

Cechy wyłączne
Cztery baseny (w tym dwa podgrzewane baseny)
Dwa jacuzzi i odkryty bar przy basenie
Kawiarnia, kawiarnia i casual stołówka
Strefa zabaw dla dzieci i w pełni wyposażone siłownie
Sprzedaż detaliczna, supermarket i apteka wewnątrz społeczności
Sześć zamkniętych wejść z pełnym zabezpieczeniem 24 / 7
Parking podziemny dla dodatkowej wygody

Elastyczne plany płatności
20% zniżki dla kupujących z góry
20% zaliczki z ratami do 60 miesięcy
15% zaliczki z ratami do 48 miesięcy

Opłata za utrzymanie: 10% (tylko raz)
Data dostawy: Grudzień 2027

Homes Bay - Twój partner nieruchomości
Homes Bay wspiera od pierwszego dochodzenia do ostatecznej umowy z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wskazówki i dostęp do wyłącznych możliwości inwestycyjnych.

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Egipt
od
$84,410
VAT
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Egipt
od
$42,109
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Zespół mieszkaniowy La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Hurghada, Egipt
od
$17,575
VAT
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Pokaż wszystko Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37,529 – 71,791
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
77,948 – 86,705
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
121,387 – 121,563
Agencja
Hurghadians Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136,045
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 103–150 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym sercu Cala, Sahl Hasheesh. Doskonałe połączenie nowoczesnej elegancji z nadmorskim urokiem, ta nieruchomość oferuje ekskluzywne rekolekcje zaledwie kilka kroków od najczystszych plaż Egiptu.✨Najważniejs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.0
166,070
Mieszkanie 2 pokoi
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
236,158
Deweloper
capital link developments
Zostaw prośbę
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Pokaż wszystko Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–62 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Platinum Resort Zintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych zapewniający wszystko, czego potrzebujesz, aby uciec i cieszyć się odosobnieniem przez cały rok. Kilka minut od centrum miasta, z udogodnieniami, które zapewnią, że nigdy nie będziesz musiał przerywać czasu, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 62.0
25,519 – 60,928
Mieszkanie 2 pokoi
55.0
51,554
Agencja
Hurghadians Property
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się