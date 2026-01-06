Kompleks mieszkalny High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Doświadcz współczesnego życia w CLAN, dobrze zaplanowanej społeczności mieszkaniowej rozłożonej na 10 000 m ² w Magawish, bezpośrednio przed Hotelem Eagle 's.

KLAN przeznaczony jest dla komfortu, wygody i nowoczesnej elegancji - wszystko w jednej doskonałej lokalizacji.

Żyj w tętniącej życiem społeczności otoczonej niezbędnymi usługami, przestrzeniami wypoczynkowymi i przyjazną atmosferą.

CLAN łączy nowoczesne mieszkania mieszkaniowe z aktywnym stylem życia.

Cechy wyłączne

Cztery baseny (w tym dwa podgrzewane baseny)

Dwa jacuzzi i odkryty bar przy basenie

Kawiarnia, kawiarnia i casual stołówka

Strefa zabaw dla dzieci i w pełni wyposażone siłownie

Sprzedaż detaliczna, supermarket i apteka wewnątrz społeczności

Sześć zamkniętych wejść z pełnym zabezpieczeniem 24 / 7

Parking podziemny dla dodatkowej wygody



Elastyczne plany płatności

20% zniżki dla kupujących z góry

20% zaliczki z ratami do 60 miesięcy

15% zaliczki z ratami do 48 miesięcy

Opłata za utrzymanie: 10% (tylko raz)

Data dostawy: Grudzień 2027

Homes Bay - Twój partner nieruchomości

Homes Bay wspiera od pierwszego dochodzenia do ostatecznej umowy z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wskazówki i dostęp do wyłącznych możliwości inwestycyjnych.