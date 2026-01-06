Kompleks mieszkalny High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Doświadcz współczesnego życia w CLAN, dobrze zaplanowanej społeczności mieszkaniowej rozłożonej na 10 000 m ² w Magawish, bezpośrednio przed Hotelem Eagle 's.
KLAN przeznaczony jest dla komfortu, wygody i nowoczesnej elegancji - wszystko w jednej doskonałej lokalizacji.
Żyj w tętniącej życiem społeczności otoczonej niezbędnymi usługami, przestrzeniami wypoczynkowymi i przyjazną atmosferą.
CLAN łączy nowoczesne mieszkania mieszkaniowe z aktywnym stylem życia.
Cechy wyłączne
Cztery baseny (w tym dwa podgrzewane baseny)
Dwa jacuzzi i odkryty bar przy basenie
Kawiarnia, kawiarnia i casual stołówka
Strefa zabaw dla dzieci i w pełni wyposażone siłownie
Sprzedaż detaliczna, supermarket i apteka wewnątrz społeczności
Sześć zamkniętych wejść z pełnym zabezpieczeniem 24 / 7
Parking podziemny dla dodatkowej wygody
Elastyczne plany płatności
20% zniżki dla kupujących z góry
20% zaliczki z ratami do 60 miesięcy
15% zaliczki z ratami do 48 miesięcy
Opłata za utrzymanie: 10% (tylko raz)
Data dostawy: Grudzień 2027
Homes Bay - Twój partner nieruchomości
Homes Bay wspiera od pierwszego dochodzenia do ostatecznej umowy z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wskazówki i dostęp do wyłącznych możliwości inwestycyjnych.