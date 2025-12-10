Usługi

W Homes Bay zapewniamy, że każda posiadłość spełnia nasze surowe standardy, zanim zostanie ci zaoferowana. Oto jak to zrobimy:

Kompleksowy przegląd prawny

Nasz ekspercki zespół prawny uważnie bada wszystkie dokumenty, w tym własność mieszkania, status budynku i prawa do ziemi.

Dokładna kontrola własności

Oceniamy stan budynku i jakość wykończenia, aby zapewnić zgodność każdego projektu.

Gwarantowane gwarancje

Tylko nieruchomości, które przechodzą nasz rygorystyczny proces due diligence są dostępne dla naszych klientów, dając pełne zaufanie do zakupu.