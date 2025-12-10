  1. Realting.com
Homes Bay

Egipt,
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
1 rok
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
homes-bay.com/
O agencji

Dokładne wartości

Nasza wnikliwa analiza rynku zapewnia dokładne oszacowanie wartości nieruchomości.

Wgląd na rynek lokalny

Z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Hurghady, rozumiemy unikalne czynniki, które wpływają na ceny domu.

Indywidualne wytyczne

Dopasowujemy nasze rady do Państwa własności, pomagając podejmować świadome decyzje niezależnie od tego, czy kupujecie czy sprzedajecie.

Usługi

W Homes Bay zapewniamy, że każda posiadłość spełnia nasze surowe standardy, zanim zostanie ci zaoferowana. Oto jak to zrobimy:

Kompleksowy przegląd prawny

Nasz ekspercki zespół prawny uważnie bada wszystkie dokumenty, w tym własność mieszkania, status budynku i prawa do ziemi.

Dokładna kontrola własności

Oceniamy stan budynku i jakość wykończenia, aby zapewnić zgodność każdego projektu.

Gwarantowane gwarancje

Tylko nieruchomości, które przechodzą nasz rygorystyczny proces due diligence są dostępne dla naszych klientów, dając pełne zaufanie do zakupu.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 16:39
(UTC+2:00, Africa/Cairo)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
Dzień wolny
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
09:00 - 18:00
Alaa Faraag
Alaa Faraag
