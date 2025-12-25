Kompleks mieszkalny Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort - Coastal Living Refined

Doświadczyć doskonałej harmonii komfortu, wypoczynku i wyrafinowania w Holiday Park Resort, premier miejsca zamieszkania przeznaczony dla tych, którzy szukają wyrafinowanego stylu życia wybrzeża.

Ta wyjątkowa wspólnota przedefiniuje ośrodek mieszkający w elegancji, przestrzeni i przemyślanych udogodnieniach.

Wybierz swój idealny dom

Holiday Park Resort oferuje szeroki wybór domów dostosowanych do każdego stylu życia.

Urządzenia wyjątkowe

Społeczność w stylu resort zaprojektowany dla ostatecznego relaksu i przyjemności:

20% Budynki / 80% Pools, Krajobrazy i Ogrody

Największy basen olimpijski mieszkalny (250 m)

Sandy Pool & Fontanny tańca

8 baseny (2 podgrzewane - 6 nieogrzewane)

Klinika i apteka

Siłownia, Spa, Kawiarnie, Restauracje i bary

3-Floor Wille z Rooftops

Public Beach Access Across the Road (dodatkowa opłata)

Największy Aqua Park z ponad 12 Gry wodne

Termin dostawy

Gotowy do czerwca 2026 r.

Zabezpieczyć swój wymarzony dom dzisiaj i cieszyć się doskonałą równowagą luksusu, wypoczynku i spokoju wybrzeża w Holiday Park Resort.

