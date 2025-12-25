Kompleks mieszkalny Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort - Coastal Living Refined
Doświadczyć doskonałej harmonii komfortu, wypoczynku i wyrafinowania w Holiday Park Resort, premier miejsca zamieszkania przeznaczony dla tych, którzy szukają wyrafinowanego stylu życia wybrzeża.
Ta wyjątkowa wspólnota przedefiniuje ośrodek mieszkający w elegancji, przestrzeni i przemyślanych udogodnieniach.
Wybierz swój idealny dom
Holiday Park Resort oferuje szeroki wybór domów dostosowanych do każdego stylu życia.
Społeczność w stylu resort zaprojektowany dla ostatecznego relaksu i przyjemności:
20% Budynki / 80% Pools, Krajobrazy i Ogrody
Największy basen olimpijski mieszkalny (250 m)
Sandy Pool & Fontanny tańca
8 baseny (2 podgrzewane - 6 nieogrzewane)
Klinika i apteka
Siłownia, Spa, Kawiarnie, Restauracje i bary
3-Floor Wille z Rooftops
Public Beach Access Across the Road (dodatkowa opłata)
Największy Aqua Park z ponad 12 Gry wodne
Termin dostawy
Gotowy do czerwca 2026 r.
Zabezpieczyć swój wymarzony dom dzisiaj i cieszyć się doskonałą równowagą luksusu, wypoczynku i spokoju wybrzeża w Holiday Park Resort.
