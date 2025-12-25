Kompleks mieszkalny Hurghada, Magawish Trivana

  1. Realting.com
Hurghada, Egipt
ID: 33108
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Holiday Park Resort - Coastal Living Refined
Doświadczyć doskonałej harmonii komfortu, wypoczynku i wyrafinowania w Holiday Park Resort, premier miejsca zamieszkania przeznaczony dla tych, którzy szukają wyrafinowanego stylu życia wybrzeża.
Ta wyjątkowa wspólnota przedefiniuje ośrodek mieszkający w elegancji, przestrzeni i przemyślanych udogodnieniach.

Wybierz swój idealny dom
Holiday Park Resort oferuje szeroki wybór domów dostosowanych do każdego stylu życia.

  • Urządzenia wyjątkowe

Społeczność w stylu resort zaprojektowany dla ostatecznego relaksu i przyjemności:
20% Budynki / 80% Pools, Krajobrazy i Ogrody
Największy basen olimpijski mieszkalny (250 m)
Sandy Pool & Fontanny tańca
8 baseny (2 podgrzewane - 6 nieogrzewane)
Klinika i apteka
Siłownia, Spa, Kawiarnie, Restauracje i bary
3-Floor Wille z Rooftops
Public Beach Access Across the Road (dodatkowa opłata)
Największy Aqua Park z ponad 12 Gry wodne

Termin dostawy
Gotowy do czerwca 2026 r.
Zabezpieczyć swój wymarzony dom dzisiaj i cieszyć się doskonałą równowagą luksusu, wypoczynku i spokoju wybrzeża w Holiday Park Resort.

Homes Bay - Twój zaufany partner nieruchomości
W Homes Bay, poprowadzimy Cię przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystością, wielojęzyczne wsparcie.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 75.0
Cena za m², USD 927
Cena mieszkania, USD 69,508

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Hurghada, Magawish Trivana

