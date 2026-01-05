  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Kompleks mieszkalny Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
8 1
ID: 33125
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Cala
Doświadcz eleganckie wybrzeże życia w tym przestronnym parterze 1-pokojowe mieszkanie, doskonale usytuowany z bezpośrednim widokiem na basen.
Zaprojektowany z nowoczesnymi układami i wysokiej jakości wykończeniami, jednostka oferuje komfort, funkcjonalność i spokojną atmosferę w stylu resort - idealne zarówno dla użytku osobistego, jak i inwestycji.

W Homes Bay zapewniamy pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie oraz ekskluzywne oferty deweloperskie, aby zapewnić Państwu najlepszą okazję dostosowaną do Państwa nowego domu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 115.6
Cena za m², USD 1,585
Cena mieszkania, USD 183,184

Lokalizacja na mapie

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

