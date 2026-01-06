Kompleks mieszkalny Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Grand Rock to nowoczesna wspólnota mieszkaniowa, rozciągająca się na 6000 m2, idealnie położona bezpośrednio na Mamsha, obok Princesses "Resort i zaledwie kilka kroków od plaży.
Opcje płatności:
Zakup gotówki z 10% zniżką
15% DP do 18 miesięcy
20% DP do 24 miesięcy
30% DP do 36 miesięcy
Opłata za utrzymanie: 10% jednorazowo
Ułatwienia:
Widok na morze i basen
3 baseny
Obszar dla dzieci
Sprzedaż detaliczna
Parking podziemny
Zabezpieczenie 24 / 7 z zabezpieczeniem
Supermarket & apteka w pobliżu
Dostawa: grudzień 2026
Homes Bay zapewnia pełne wsparcie, wielojęzyczną pomoc i ekskluzywne oferty.