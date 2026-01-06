  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Hurghada, Egipt
od
$46,750
od
$1,091/m²
BTC
0.5560871
ETH
29.1469002
USDT
46 221.4257819
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19 1
ID: 33142
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Grand Rock to nowoczesna wspólnota mieszkaniowa, rozciągająca się na 6000 m2, idealnie położona bezpośrednio na Mamsha, obok Princesses "Resort i zaledwie kilka kroków od plaży.

Opcje płatności:

  • Zakup gotówki z 10% zniżką

  • 15% DP do 18 miesięcy

  • 20% DP do 24 miesięcy

  • 30% DP do 36 miesięcy

  • Opłata za utrzymanie: 10% jednorazowo

Ułatwienia:

  • Widok na morze i basen

  • 3 baseny

  • Obszar dla dzieci

  • Sprzedaż detaliczna

  • Parking podziemny

  • Zabezpieczenie 24 / 7 z zabezpieczeniem

  • Supermarket & apteka w pobliżu

Dostawa: grudzień 2026

Homes Bay zapewnia pełne wsparcie, wielojęzyczną pomoc i ekskluzywne oferty.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 80.0
Cena za m², USD 1,092
Cena mieszkania, USD 87,344

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
