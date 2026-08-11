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Nowe budynki na sprzedaż w Hurghada

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Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
od
$50,417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
1 obiekt nieruchomości 1
Z dumą prezentujemy Państwu nasz nowy projekt resortowy Storia Del Mare, jeden z najbardziej luksusowych projektów w centrum Hurghady. Projekt Storia Del Mare został opracowany przez Castello. Projekt posiada deptak nad brzegiem morza, pokoje z widokiem na morze i panoramicznym widokie…
Deweloper
castello
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Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Pokaż wszystko Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–62 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Platinum Resort Zintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych zapewniający wszystko, czego potrzebujesz, aby uciec i cieszyć się odosobnieniem przez cały rok. Kilka minut od centrum miasta, z udogodnieniami, które zapewnią, że nigdy nie będziesz musiał przerywać czasu, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 62.0
25,148 – 60,040
Mieszkanie 2 pokoi
55.0
50,803
Agencja
Hurghadians Property
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Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Marzenia mogą stać się rzeczywistością z Castello.Nasza Storia Del Projekt Mare znajduje się na pierwszej linii brzegowej z prywatną plażą, bezpieczeństwa obiektu 24 godziny.Monitoring wideo, salony spa, siłownia, restauracje, parking i więcej.Mamy kompilację 95% apartamentów z widokiem na m…
Deweloper
castello
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TekceTekce
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Pokaż wszystko Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
36,983 – 70,745
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
76,812 – 85,442
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
119,619 – 119,792
Agencja
Hurghadians Property
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