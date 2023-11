Hurghada, Egipt

od €30,500

46–128 m² 10

Poddaj się: 2022

La Bella Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie ze 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30 m2 do 160 m2. Usytuowany w sercu hurghady, tuż przy promenadzie w Mamsha, będzie znajdować się wiele jednostek z jedną, dwiema i trzema sypialniami z widokiem na Morze Czerwone. Mając wszystko na wyciągnięcie ręki, o co więcej można prosić, ten projekt znajduje się 5 minut jazdy od lotniska w Hurghadzie, 10 minut od centrum miasta, gdzie znajdziesz kawę costa, MacDonald's oraz szereg sklepów, barów i restauracji do Państwa dyspozycji. Hurghada marine znajduje się zaledwie 15 minut jazdy od hotelu, w którym można usiąść, wpatrując się w kolekcję pięknych jachtów unoszących się na czystych, błękitnych wodach Morza Czerwonego, degustując egipskie przysmaki w jednym z wielu pasków. Mały Budda jest tylko kilka minut spacerem po promenadzie i jest najważniejszą restauracją w mieście, barem sushi, salonem i klubem. Jeśli czujesz się trochę bardziej energiczny, możesz wybrać się na długi spacer do promenady Al Dau, gdzie możesz zobaczyć spektakularne rzeźby i cieszyć się ulicznymi festiwalami, które mają miejsce, następnie przejdź do klubu elementów, aby zakończyć noc w wielkim stylu. Ośrodek La Bella oferuje parking podziemny, Bezpieczeństwo 24/7, satelita centralny, siłownia, Apteka, sklepy, supermarket, basen i wiele więcej. Ośrodek La Bella naprawdę ma to wszystko i znajduje się w jednej z najlepszych lokalizacji w Hurgarda. Nie zwlekaj z rezerwacją jednej z tych jednostek, które tak naprawdę nie pozostaną długo. Plany płatności Tylko 10% depozytu zabezpieczy Twoją jednostkę, 10% przy podpisywaniu umowy i 80% planu płatności dostępnego na okres do 4 lat. Istnieje 10% opłaty za utrzymanie od ceny zakupu na całe życie, więc nie trzeba płacić co roku.