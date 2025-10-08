Kompleks mieszkalny Storia Del Mare

Z dumą prezentujemy Państwu nasz nowy projekt resortowy Storia Del Mare, jeden z najbardziej luksusowych projektów w centrum Hurghady.

Projekt Storia Del Mare został opracowany przez Castello.

Projekt posiada deptak nad brzegiem morza, pokoje z widokiem na morze i panoramicznym widokiem. widok na brzegowe wyspy morskie

Kilka wejść i wind do każdego pokoju.

Castello zostało założone w 1999 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty turystyczne w Hurghadzie.

Po udanym uruchomieniu projektu w New Cairo Capital i naszym wieloletnim doświadczeniu w spełnianiu życzeń naszych klientów.

Projekt w centrum Hurghady tuż obok Hotelu Hilton.

10 minut od lotniska i 15 minut od El Gouny.