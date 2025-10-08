  1. Realting.com
  Egipt
  Hurghada
  Kompleks mieszkalny Storia Del Mare

Kompleks mieszkalny Storia Del Mare

Hurghada, Egipt
od
$50,417
;
8 1
ID: 17639
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.05.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

O kompleksie

Z dumą prezentujemy Państwu nasz nowy projekt resortowy Storia Del Mare, jeden z najbardziej luksusowych projektów w centrum Hurghady.

Projekt Storia Del Mare został opracowany przez Castello.

Projekt posiada deptak nad brzegiem morza, pokoje z widokiem na morze i panoramicznym widokiem. widok na brzegowe wyspy morskie 

Kilka wejść i wind do każdego pokoju.

Castello zostało założone w 1999 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty turystyczne w Hurghadzie.

Po udanym uruchomieniu projektu w New Cairo Capital i naszym wieloletnim doświadczeniu w spełnianiu życzeń naszych klientów.

Projekt w centrum Hurghady tuż obok Hotelu Hilton.

10 minut od lotniska i 15 minut od El Gouny.

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 78.0
Cena za m², USD 1,166
Cena mieszkania, USD 90,968

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Storia Del Mare

