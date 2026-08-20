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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kato Deftera, Cypr

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26 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 104 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 144 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w Oroklini - prowincja Larnaca. Ma 118 mkw. zada…
$253,749
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Mieszkanie 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Ground floor apartment of three bedrooms for sale in Archangelos / Anthoupolis - province of…
$254,958
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Mieszkanie 1 pokój w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 66 m²
Gotowe mieszkanie z sypialnią na sprzedaż w Neapolu - prowincja Limassol, o powierzchni 54 m…
$254,958
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Mieszkanie 1 pokój w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 72 m²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 161 m²
Niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w rejonie Kallithea - w prowincji Nikozji,…
$244,959
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 94 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$253,749
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 154 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Oroklini - Larnaca, z pokojami o…
$243,798
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Willa 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Willa 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 185 m²
Dom z trzema sypialniami na sprzedaż w okolicy Xylofagou - prowincja Larnaca. Dom składa się…
$252,381
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Mieszkanie 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowego mieszkania w Strovolos - w prowincji Nikozja, na pierws…
$243,798
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż w budowie mieszkanie z dwiema sypialniami w Agios Athanasios - prowincja Limasso…
$253,749
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Pokój 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Pokój 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 163 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Lakatamia - w prowincji Nikozja, o powierz…
$242,745
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$245,242
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$244,959
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 209 m²
For sale under construction a detached two bedroom house in Kolossi - Limassol province, wit…
$254,958
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Mieszkanie 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 146 m²
Three bedroom penthouse apartment for sale under construction in Lakatamia area - Nicosia pr…
$242,484
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 213 m²
For sale under construction a detached two bedroom house in Kolossi - Limassol province, wit…
$254,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$255,252
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$245,242
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Willa 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Willa 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 185 m²
Dom z trzema sypialniami na sprzedaż w okolicy Xylofagou - prowincja Larnaca. Dom składa się…
$252,381
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Agia Fyla - prowincja Limassol, pokryte 79 m2 zadaszony…
$244,959
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 104 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
$255,252
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Parametry nieruchomości w Kato Deftera, Cypr

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