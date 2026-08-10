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Domy na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
291
Strovolos
73
Lakatameia
62
Latsia
51
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395 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Yeri, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Wspaniały dom z ogromnym i pięknym ogrodem w Geri. Dom położony jest w najwyższym punkcie Ge…
$489,893
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
4- Sypialnia oddzielony dom Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten zbliżający się 4-poko…
$567,950
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Nikozja, Cypr
Dom 5 pokojów
Nikozja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 295 m²
Trzypiętrowy dom w Aglantzia w Nikozji. Dom na parterze ma powierzchnię 104m2 i składa się z…
$472,186
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Tseri, Cypr
Dom 4 pokoi
Tseri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom z 4 sypialniami zbudowany w 2003 roku jest na sprzedaż w Tseri. Składa się z 200 m2 wnęt…
$413,163
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$383,285
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Lakatameia, Cypr
Dom 5 pokojów
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Piękny dom w jednym z najbardziej luksusowych rejonów w Nikozji, w dzielnicy Archanielos. Do…
$767,302
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Dom 3 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Ten większy dom oferuje 141 m ² powierzchni wewnętrznej i łącznej powierzchni 2…
$423,936
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Lakatameia, Cypr
Dom 4 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 395 m²
Dom w Archanielos / Anthoupoli, Nikozja. Obiekt oferuje łatwy dostęp do wszystkich niezbędny…
$596,135
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Dom 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Bardzo ładne i przestronne 4 sypialnie pół-oddzielny dom w spokojnej okolicy w Kaimakli, tyl…
$472,186
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Ten przestronny dom jest obecnie w budowie i oferuje całkowitą powierzchnię pokrytą 180 m ² …
$394,899
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Dom 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Dom położony jest w bardzo dobrej okolicy Nikozji. Jest blisko do wszystkich udogodnień i us…
$452,449
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Dom 4 pokoi w Lakatameia, Cypr
Dom 4 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesny dom z dużym ogrodem i podwójnym pokrytym garażem. Na parterze znajduje się przest…
$820,423
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Ten Dom jest pięknie zaprojektowany projekt dwóch domów rodzinnych znajduje się w centrum La…
$377,477
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Dziwny i piękny dom położony w Makedonitissa, Nikozja. Ten dom położony jest w cichej okolic…
$283,312
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Dom 3 pokoi w Latsia, Cypr
Dom 3 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 257 m²
Dom na sprzedaż znajduje się zaledwie 5 km od centrum Nikozji i w pobliżu nowego szpitala og…
$788,219
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Dom 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Trzypiętrowy dom w Egkomi. Składa się z poziomu piwnicy, w tym powierzchni biurowej, kuchni,…
$471,594
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Dom 3 pokoi w Latsia, Cypr
Dom 3 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Dom położony jest w bardzo spokojnej okolicy Nikozji. Jest blisko do wszystkich udogodnień i…
$590,232
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Dom 5 pokojów w Latsia, Cypr
Dom 5 pokojów
Latsia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Luksusowy dom z 5 sypialniami w gminie Latsia, blisko szpitala ogólnego, centrum handlowe Cy…
$2,16M
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Willa w Nikozja, Cypr
Willa
Nikozja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Obiekt jest trzypiętrowym domem w Egkomi. Znajduje się 125 metrów od 3. Szkoły Podstawowej M…
$510,664
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 413 m²
Trzypokojowy dom na sprzeda ¿w okolicy Engkomi w Nikozji. Dom składa się na parterze strefy …
$495,795
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Dom 4 pokoi w Strovolos, Cypr
Dom 4 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa do wynajęcia w Stovolos! Budowa jest z 2004 roku i składa się z 500m ², 30m …
$1,89M
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Dom 5 pokojów w Klirou, Cypr
Dom 5 pokojów
Klirou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Bardzo piękna neoklasyczna super luksusowa willa w Kalo Chorio, Klirou na sprzedaż. Obiekt s…
$1,77M
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Dom 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Dom na parterze w Kaimakli z Nikozji. Nieruchomość znajduje się w pobliżu wielu udogodnień i…
$353,588
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Dom 4 pokoi w Latsia, Cypr
Dom 4 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
For sale:  three-bedroom house located in Latsia, Nicosia. This is the right-side house o…
$381,095
VAT
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Dom 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Dom 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Niekompletny, półoddzielny dom i przyległy plac w Lakatamia, Nikozja. Składa się z niekomple…
$383,651
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Oddzielony 4 sypialnie dom na sprzeda ¿w okolicy Geri w Nikozji. Na parterze znajduje się pr…
$508,365
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Contemporary 3- Sypialnia House - Nowoczesna rodzina mieszka w cichym sąsiedztwie Ten piękni…
$476,202
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w Engomi w Nikozji. Obiekt oferuje łatwy dostęp do szkół, sklepó…
$343,473
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 435 m²
Dwupiętrowy dom z piwnicą w Dali. Dom ma zadaszoną powierzchnię 249 m kw., pokryty werandy 3…
$474,543
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 317 m²
Ogromny dom z basenem w miejscowości Kalo Chorio. Piękny dom z trzema sypialniami w 800 m kw…
$436,772
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Typy nieruchomości w Nikozja.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

z Ogród
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