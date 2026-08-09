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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yeri, Cypr

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mieszkania
58
domy
32
90 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$330,891
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Mieszkanie w Yeri, Cypr
Mieszkanie
Yeri, Cypr
Powierzchnia 335 m²
Trzypiętrowy budynek położony w Latsia- Geri, Nikozja. W obrębie działki znajduje się trzypi…
$445,239
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ten piękny dom, w pełni odnowiony w 2025 roku, znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej G…
$407,705
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Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Dom 1 pokój w Yeri, Cypr
Dom 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Dom jednopokojowy w wielkim 711 m2 działki w Geri dostępne na sprzedaż. Mieszkanie znajduje …
$295,116
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$176,907
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
W pełni odnowione 4 sypialnie Detached House w bardzo dobrym miejscu w okolicy Geri. Dom poł…
$426,729
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Ten wspaniały penthouse jest arcydziełem nowoczesnej elegancji i wyrafinowania. Oferując nie…
$413,614
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Położony w Geri, kompleks deluxe składa się z 6 eleganckich domów, które przynoszą luksusowe…
$754,692
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Współczesny dom z czterema sypialniami w Geri na sprzedaż. Dom ten graniczy z dużym ogrodem,…
$905,631
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$291,040
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Ten przestronny dom jest obecnie w budowie i oferuje całkowitą powierzchnię pokrytą 180 m ² …
$394,899
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$279,627
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Dom 3 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Ten większy dom oferuje 141 m ² powierzchni wewnętrznej i łącznej powierzchni 2…
$423,936
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
4- Sypialnia oddzielony dom Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten zbliżający się 4-poko…
$522,055
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Ten elegancki dom oferuje 129 m ² wewnętrznej powierzchni mieszkalnej i łącznej…
$394,899
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$388,053
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Nowy, nieurządzony 4-pokojowy dom, zbudowany w 2024 roku, oferuje nowoczesny design, efektyw…
$435,551
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$180,331
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten przytulny dom z 3 sypialniami położony jest w spokojnej dzielnicy Geri, gdzie można wygo…
$360,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$241,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$371,846
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
For sale:  three-bedroom house located in a peaceful residential neighborhood in Geri, Nicos…
$361,283
VAT
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Oddzielony 4 sypialnie dom na sprzeda ¿w okolicy Geri w Nikozji. Na parterze znajduje się pr…
$508,365
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Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$359,520
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$176,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$279,627
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