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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dali, Cypr

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38 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
VAT
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Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Dom 5 pokojów w Dali, Cypr
Dom 5 pokojów
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Dom położony jest w obszarze "Carolina Park", w pobliżu Laiki Sporting Club, w nowym i rozwi…
$823,964
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Mieszkanie 2 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Przedstawiamy nadchodzący rozwój małego, dwupiętrowego budynku mieszkalnego w regionie Kalli…
$189,081
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 435 m²
Dwupiętrowy dom z piwnicą w Dali. Dom ma zadaszoną powierzchnię 249 m kw., pokryty werandy 3…
$474,543
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
"Dom 114" znajduje się w Dali, Nikozja, wyróżnia się jako prestiżowa rezydencja z trzema syp…
$355,409
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ten nowo w budowie 3 sypialnia luksusowa rezydencja uosabia nowoczesny design i funkcjonalno…
$366,344
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Four-sypialnia dom wybudowany w 2000 roku całkowicie odnowiony. Jest zbudowany na 620sq.m. d…
$767,302
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Dom 5 pokojów w Dali, Cypr
Dom 5 pokojów
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 850 m²
Luksusowa willa z 5 sypialniami w Dali, Nikozja. Asset ma 7 lat i posiada 5 sypialni, 3 toal…
$1,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Jest na sprzedaż w budowie czteropokojowego mieszkania w Germasogeia - prowincja Limassol, o…
$783,909
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
Luksusowy apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Aglantzia - w prowincji Nikozja, o powi…
$107,881
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 300 m²
Niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Agios Tychonas - Limassol, o p…
$792,638
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 137 m²
Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Germasogeia - Limassol, o powierzc…
$798,098
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 71 m²
Używane mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Kaparis - prowincja Famagusta. Mieszkanie…
$94,024
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Pokój 5 pokojów w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 5 pokojów
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 282 m²
Niezależny luksusowy dom z pięcioma sypialniami na sprzedaż w Germasogeia - prowincja Limass…
$800,790
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Pokój 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 167 m²
For sale under construction a modern detached three bedroom house in Agioi Trimithias - Nico…
$235,232
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowego mieszkania z ogrodem w centrum miasta - w prowincji Lim…
$790,781
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 64 m²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 1st floor of a three-…
$94,984
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 101 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$232,586
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Aradippou - Larnaka, o powierzch…
$265,262
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 112 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w budowie w Dasoupoli - w prowincji Nikozja, o p…
$244,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Agios Athanasios - Limassol, o powie…
$782,930
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Używany niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Aradippou - Larnaka, o p…
$240,237
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Mieszkanie 4 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Dali, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa niska zabudowa mieszkaniowa na obrzeżach Nikozji, Cypr Oferujemy apartamenty z przestr…
$350,820
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Pokój 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 167 m²
Nowoczesny niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Agios Trimithias - prowincja Ni…
$232,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 156 m²
$815,865
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 117 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Faneromeni - prowincja Larnaca. Ma 93 mkw. zad…
$264,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 156 m²
$771,989
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
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Parametry nieruchomości w Dali, Cypr

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