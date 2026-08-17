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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tseri, Cypr

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2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Tseri, Cypr
Dom 6 pokojów
Tseri, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Udział (83,8%) w niepełnym rozwoju mieszkaniowym w Tseri. Odpowiadająca im część projektu mi…
$227,903
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Dom 4 pokoi w Tseri, Cypr
Dom 4 pokoi
Tseri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom z 4 sypialniami zbudowany w 2003 roku jest na sprzedaż w Tseri. Składa się z 200 m2 wnęt…
$413,163
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Parametry nieruchomości w Tseri, Cypr

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