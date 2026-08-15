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Wille na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
21
Oroklini
39
Kiti
11
Aradipu
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140 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$772,377
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: SANTA ELENA to projekt zlokalizowany w kosmopolitycznym nadmorskim kurorcie…
$656,588
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: Bungalow, Three Bedroom House for Sale in New Marina- Port Area, Larnaca. P…
$365,406
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Rightome Heights II jest ekskluzywny rozwój mieszkalny w pożądanym obszarze…
$433,919
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
Luksusowy Beachfront 5- Bedroom Villa w Pervolii, Larnaca Zaledwie 70 m od morza, ten piękni…
$2,11M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
5-Sypialnia Villa - Luksusowa Residence w Oroklini Opis ogólny Ta wyjątkowa willa z 5 sypial…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: SANTA ELENA to projekt zlokalizowany w kosmopolitycznym nadmorskim kurorcie…
$656,588
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$754,955
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Ta elegancka willa z 4 sypialniami prezentuje wyrafinowane doświadczenie życiowe w tętniącej…
$747,777
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 247 m²
Piętro 3
Oszałamiający nowy rozwój, położony na obrzeżach wioski pictureche Oroklini, w pobliżu kosmo…
$696,881
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Niewielki rozwój 5 unikalnych i przytulnych półdomów w cudownej okolicy Kiti w dzielnicy Lar…
$254,077
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Agencja
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Opis przedmiotu: SANTA ELENA to projekt zlokalizowany w kosmopolitycznym nadmorskim kurorcie…
$761,357
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Odkryj ten uroczy narożnik, częściowo oddzielony dom w pożądanym obszarze Livadia, doskonale…
$384,070
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
4-pokojowy dom na sprzeda ¿w centrum Aradippou, z oddzielnym oddzielnym, mn ± jednostką. Głó…
$696,881
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje stylowe i komfortowe życie w południowo-aft…
$587,947
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VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Anglisides, Cypr
Willa 4 pokoi
Anglisides, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Niewielki rozwój 5 unikalnych i przytulnych półdomów w cudownej okolicy Kiti w dzielnicy Lar…
$324,982
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje stylowe i komfortowe życie w południowo-aft…
$645,029
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VIDI GROUP
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Willa w Anglisides, Cypr
Willa
Anglisides, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z trzema sypialniami oferuje komfortowe i dobrze wyważone życie w spokojn…
$279,963
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VIDI GROUP
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Niewielki rozwój 5 unikalnych i przytulnych półdomów w cudownej okolicy Kiti w dzielnicy Lar…
$235,169
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$673,652
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VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne 4-sypialnia oddzielona willa w południe - po Oroklini obszar turystyczny Larnaca…
$813,028
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VIDI GROUP
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zapraszamy do nowoczesnego kompleksu mieszkalnego z 10 pięknie zaprojektowanych domów znajdu…
$330,295
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 6
Powierzchnia 180 m²
Opis terenu: Kompleks Sea Haven. Luksusowe wille z 4 i 5 sypialniami - kilka kroków od plaży…
$890,676
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Przestronne 3-Sypialnia Villa z dużymi Verandas w Pervolia, Larnaca Odkryj komfortowe, przyb…
$910,124
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Alethriko, Cypr
Willa
Alethriko, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ten przestronny dom z 5 sypialniami i 4 łazienkami w Alitrico oferuje nowoczesn…
$605,009
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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