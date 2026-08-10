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Wille na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
63
Paralimni
168
Protaras
116
Deryneia
4
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262 obiekty total found
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$800,816
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VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Powierzchnia 934 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$372,257
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne luksusowe życie w Kapparis Przegląd 3 Sypialnia Villa w spokojnej i tętniącej ży…
$726,455
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę dobrze utrzymaną willę na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Protaras na Cyprze. Dom…
$816,377
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Odkryj olśniewającą nową kolekcję luksusowych willi wolnostojących w spokojnej strefie przyb…
$762,847
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowy widok na morze Villa w sercu Protaras Harmonijna mieszanka współczesnego designu …
$799,672
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Unikalny projekt budowy trzech luksusowych willi zlokalizowanych na piaszczystej plaży po pó…
$3,77M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 401 m2 w ramach…
$748,380
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 439 m²
3- wille sypialne Ta willa z trzema sypialniami redefiniuje wielkość i wyłączność, oferując …
$4,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa z oddzielną sypialnią, umieszczona na prywatnej działce o powierzchni 353…
$741,524
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Ta luksusowa willa z 5 sypialniami znajduje się w wyjątkowym kompleksie z ekskluzywnym desig…
$1,32M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa pierwszej linii w Kapparis z widokiem na morze i bezpośredni dostęp do pl…
$2,35M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$5,92M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ta willa jest czymś więcej niż tylko nieruchomością - oferuje wyjątkowy styl życia określony…
$566,292
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
Ten ekskluzywny projekt obejmuje luksusowe rezydencje, niezbędne systemy serwisowe dla jacht…
$5,95M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta luksusowa willa z pięciosypialnią w Protaras łączy nowoczesną elegancję z urokiem wybrzeż…
$938,889
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Willa w Frenaros, Cypr
Willa
Frenaros, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Opis przedmiotu: Kraj II to ekskluzywny rozwój 7 nowoczesnych willi położonych w spokojnej w…
$342,568
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy kompleks willi znajduje się w nadmorskim kurorcie Kapparis, jednym z najbardziej od…
$620,365
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Wspaniały nowy kompleks indywidualnych willi znajduje się w prestiżowej lokalizacji, zaledwi…
$880,824
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta nowoczesna willa znajduje się w uprzywilejowanej nadmorskiej lokalizacji w samym sercu Pr…
$790,911
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$742,230
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Deryneia, Cypr
Willa
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Jest to ekskluzywny projekt willi położony w spokojnej i spokojnej okolicy Deryneia. Położon…
$330,891
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Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

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